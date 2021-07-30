МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль американской компании Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам 2020-2021 финансового года, завершившегося 30 июня, выросла на 10% — до 14,3 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Чистая прибыль ExxonMobil составила $7,4 миллиарда в первом полугодии

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 5,5 доллара против 4,96 доллара в 2019-2020 финансовом году. Выручка компании выросла на 7% — до 76,12 миллиарда долларов.

Чистая прибыль P&G в четвертом квартале финансового года составила 2,906 миллиарда долларов, что на 4% выше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 1,13 доллара против 1,07 доллара год назад. Выручка P&G за квартал выросла на 7% в годовом выражении — до 18,946 миллиарда долларов.

"Говоря о перспективах 2022 финансового года, мы ожидаем продолжения роста выручки и чистой прибыли и еще одного года с высокой доходностью для акционеров, несмотря на непростую бизнес-среду", — приводятся в сообщении слова гендиректора P&G Дэвида Тейлора (David Taylor).

Procter & Gamble была основана в 1837 году, базируется в американском штате Огайо. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления, ее продукция продается более чем в 70 странах. Среди самых известных брендов Procter & Gamble — стиральные порошки Tide и Ariel, серия средств для ухода за волосами Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med. В России компания открыла свое представительство в 1991 году и сегодня продает в стране более 70 торговых марок.