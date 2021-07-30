МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Россельхознадзор продолжает снимать ограничения на импорт томатов из Азербайджана, поставки смогут осуществлять 187 азербайджанских производителей, говорится в сообщении ведомства. Россельхознадзор отменяет ограничения на импорт индийского табака

"Россельхознадзор с 3 августа 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 34 азербайджанских предприятий и 1 азербайджанского кооператива", — говорится в сообщении.

Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы и под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана. "Таким образом, всего в настоящий момент осуществлять поставки томатов в Россию могут 187 азербайджанских производителей", — указывает ведомство.

Россельхознадзор с 10 декабря 2020 года запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Запрет был введен из-за неоднократных обнаружений в плодоовощной продукции карантинных для стран ЕАЭС объектов – южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. В настоящее время, по мере выдачи разрешений азербайджанским предприятиям, поставки постепенно возобновляются.