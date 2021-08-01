МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке дезинфицирующих средств и кожных антисептиков стартует в России 1 августа, он продлится до 31 августа 2022 года, следует из постановления правительства РФ. Врач объяснил опасность ангины и отитов во время жары

Оператором информационной системы в рамках эксперимента выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Минпромторгу РФ необходимо обеспечить утверждение до 1 октября требований к информационной системе, а также разработку и утверждение по согласованию с уполномоченными органами методических рекомендаций по проведению эксперимента и плана-графика.

Доклады об оценке результатов пилотного проекта необходимо предоставить в правительство до 1 февраля и до 1 августа 2022 года. Участвовать в эксперименте можно на добровольной основе, среди целей проекта — анализ целесообразности введения обязательной маркировки гигиенических средств и антисептиков, исходя из возможности применения технологических решений.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отмечал, что целесообразность эксперимента одобрили все члены госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Глава Минпромторга указывал, что в рамках эксперимента проработают все "узкие места", если такие обнаружатся, будут найдены оптимальные решения для производителей и поставщиков. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж в августе

Согласно сообщению ЦРПТ, решение вступить в пилотный проект приняли в том числе компании под брендами Dettol, Septolit, Avon, Faberlic и Mary Kay. По данным НИУ ВШЭ, которые приводит Центр, в 2020 году в России было продано 0,67 миллиарда упаковок антисептических и дезинфицирующих средств, при этом доля нелегального оборота таких изделий составила 51%, увеличившись по сравнению с 2018-2019 годами.

"Исследователи связывают рост контрафакта с приходом на рынок новых производителей, часто осуществляющих выпуск продукции без получения необходимых правоустанавливающих документов, постановки на налоговый учет", — добавляется в сообщении ЦРПТ. Маркировка, по данным НИУ ВШЭ, позволит снизить долю контрафакта на рынке и увеличит доходы легальных производителей.

Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил, что маркировка — важный инструмент сокращения доли нелегальной продукции, который уже зарекомендовал себя во многих категориях товаров. "В условиях пандемии коронавируса проблема контрафактных антисептиков становится особенно острой….Участие в эксперименте добровольное, но уже сейчас более 35 компаний приняли решение в него вступить", — добавил Юсупов. Он указал, что оператор системы маркировки готов к началу эксперимента.