МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль пивоваренного концерна Heineken по итогам первого полугодия 2021 года выросла в 4,6 раза в годовом выражении — до 1,034 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Прибыль AB InBev в первом полугодии составила $2,5 миллиарда

Выручка составила 11,97 миллиарда евро, что на 7,3% выше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию достигла 1,8 евро против 0,39 евро годом ранее.

Концерн также сообщил, что в первом полугодии продал 109,9 миллиона гектолитров пива — на 7,1% больше, чем год назад.

Продажи в Северной и Южной Америке выросли на 16,5% — до 40,3 миллиона гектолитров, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — снизились на 2,2%, до 13,6 миллиона гектолитров. В Африке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе объем продаж составил 19,1 миллиона гектолитров (рост на 5,5% в годовом выражении). В Европе продажи выросли на 2,8% — до 36,9 миллиона гектолитров. Чистая прибыль Restaurant Brands выросла в 1,8 раза

Во втором квартале продажи выросли на 16,8% в годовом выражении — до 59,6 миллиона гектолитров пива. В странах Северной и Южной Америки рост составил 36,6% — до 20,9 миллиона гектолитров, в Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи сократились на 9,2% — до 5,9 миллиона гектолитров. В Африке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе объем продаж вырос на 11,5% — до 9,7 миллиона гектолитров, в Европе — на 12,7%, до 23,1 миллиона гектолитров.

"Мы рады сообщить о хороших результатах за первое полугодие, хотя пандемия продолжает оказывать влияние на мир и на наш бизнес", — приводятся в релизе слова гендиректора компании Дольфа ван ден Бринка (Dolf van den Brink).

Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, в том числе Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как "Охота", "Три медведя", "Степан Разин".