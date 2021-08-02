МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Расценки на грузовые морские перевозки достигли рекордного значения как минимум за последние пять лет, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные мирового контейнерного индекса (WCI, World Container Index), публикуемый агентством Drewry. США оказались на пороге чрезвычайного решения по госдолгу

Если сравнивать цены с июлем прошлого 2020 года, то индекс вырос в 3,6 раза.

Эта ситуация провоцирует рост цен на все перевозимые группы товаров сразу и по всему миру.

Эксперты, опрошенные изданием, ожидают продолжения роста тарифов на перевозки.

Как рассказал ведущий специалист по интермодальным перевозкам логистической компании "Дакстер" Владимир Френтий, в конце июля WCI составлял $9 330 за перевозку одного стандартного 40-футового контейнера. А в марте 2016 года за это приходилось платить только $701.

ОтмечаетсЯ, что на отдельных направлениях стоимость фрахта значительно превышает показатели индекса.

Из Китая в Европу доставить контейнер дешевле $15 тысяч не получится. По данным ГК "Дело", в моменте цена доходила до $16-17 тысяч.

Вместе с ценами на транспортировку контейнеров растут ставки и на фрахт судов для насыпных видов грузов: угля, зерна, руды.