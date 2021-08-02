МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, как повлияет новый закон об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки на россиян.

Министр в беседе с РБК заявил, что нововведение не приведет к появлению в магазинах пустых полок. Он оценил перспективы дефицита и возможные риски, о которых ранее предупреждали представители торговли.

"Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет", — прокомментировал Мантуров.

По его словам, в кабмине сумеют найти компромисс и предложить решение, которое даст избежать ущерба как для производителей, так и для ретейла.

Он добавил, что властям стоит проводить консультации с бизнесом, чтобы избежать беспокойства по вопросу нехватки товаров.