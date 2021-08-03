МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших ритейлеров в РФ, закрыла сделку по приобретению российских супермаркетов Billa, цена покупки на момент закрытия составила около 225 миллионов евро, говорится в сообщении "Ленты".

"Лента"… объявляет, что ее косвенная дочерняя компания ООО "Лента" завершила сделку по покупке сети супермаркетов "Билла Россия"….Цена покупки на момент закрытия составила около 225 миллионов евро", — говорится в релизе.

Компания поясняет, что сумма отражает ряд корректировок на момент завершения транзакции, связанных с фактическим уровнем денежных средств, долга и оборотного капитала "Билла Россия". "Лента" 19 мая объявила о заключении соглашения о приобретении российской сети супермаркетов Billa за 215 миллионов евро.

В течение 12 месяцев "Лента" планирует интегрировать в собственную розничную сеть 161 приобретенный супермаркет, инфраструктуру цепочек поставок, а также сотрудников "Билла Россия". Ритейлер указывает, что в результате сделки "Лента" станет вторым оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов. Киев ожидает от МВФ $2,7 миллиарда на восстановление экономики

"Экспансия в сегменте супермаркетов является стратегическим приоритетом для "Ленты". Эта сделка ускорит трансформацию компании, позволив мгновенно удвоить наше присутствие в этом сегменте", — сказал гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин, слова которого приводятся в сообщении.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец июня компания управляла 406 магазинами в России: 255 гипермаркетами и 151 супермаркетом. "Севергрупп" Алексея Мордашова владеет 77,99% в капитале ритейлера.