МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Структура потребления россиян изменилась на фоне пандемии COVID-19. По данным статистики, в первом квартале 2021 года жители России увеличили расходы на одежду: если год назад на них тратили 6-7%, то после пандемии — 11-16%. Об этом сообщает "Коммерсант". Траты россиян на "умные" гаджеты взлетели до небес

Издание уточняет, что речь идет именно о росте потребления, а не цен, поскольку инфляция в секторе одежды и обуви значительно ниже.

Нельзя исключать того, что речь идет о своеобразном эффекте "символического завершения локдауна" в конце 2020 года и реализации отложенного спроса: из карантина надо было в чем-то выходить, год потребление одежды и обуви было, видимо, ниже нормы, а сбережения — выше, отмечает "Коммерсант".

По оценке экспертов Высшей школы экономики, высокая норма сбережений — следствие вынужденного ограничения текущего потребления из-за карантинных мер. Ее важная особенность — рост объема наличных денег у населения и снижение роли срочных банковских депозитов.