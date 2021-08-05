МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG, в первом полугодии 2021 года составила 955 миллиона евро против убытка в 264 миллионов евро годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. Glencore в первом полугодии получил прибыль против убытка годом ранее

Разводненная прибыль на акцию составила 4,52 евро против убытка в 0,97 евро годом ранее. Выручка компании выросла в годовом выражении на 33,8%, составив 10,345 миллиарда евро.

Во втором квартале чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, составила 397 миллионов евро против убытка в 295 миллионов евро годом ранее. Разводненная прибыль на акцию достигла 1,93 евро против убытка в 1,13 евро годом ранее. Выручка выросла в 1,5 раза, до 5,077 миллиарда евро.

Adidas ожидает роста продаж в текущем году на 20%, прибыль ожидается в диапазоне 1,4-1,5 миллиарда евро против 461 миллиона евро в 2020 году.

"Спорт вернулся в центр внимания этим летом, и мы показали очень успешный квартал", — приводятся в релизе слова гендиректора Adidas Каспера Рорштеда (Kasper Rorsted).

Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.