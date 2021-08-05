МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Аналитики "СберМаркета" составили рейтинг потребительских предпочтений россиян. По данным исследования, в продуктовой корзине российских потребителей главенствуют фрукты и овощи.

В Минсельхозе предсказали снижение цен на овощи

Столько же респондентов предпочитают рыбу и мясо. 8% потребителей тратят на товары для дома. Меньше всего (4%) россияне тратят на сыр, хлеб и полуфабрикаты.

По данным аналитиков, на напитки обращают внимание 8% респондентов, при этом алкоголь по понедельникам продаётся больше, чем по субботам.

Эксперты также отмечают влияние пандемии на экономическое поведение россиян. Так, население стало меньше тратить на базовые продукты, но расходы на них все равно увеличились из-за инфляции. В первом квартале 2021 года траты выросли на 18%.