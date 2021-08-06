МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Глобальное снижение цен на продовольствие приведет к падению цен на продукты в России, считают эксперты, опрошенные RT. Индекс цен на продовольствие в мире снизился впервые за год

Cнижение мировых цен на на продукты было зафиксировано 5 августа Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). В целом к снижению цен привело замедление глобальной инфляции и высокие темпы производства продовольствия.

После ослабления ограничений из-за пандемии COVID-19 была возобновлена работа большинства предприятий. При этом на глобальных торговых площадках образовались излишки продукции, что привело к снижению цен, считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Быстрый прирост числа вакцинированных в разных странах также привел к снижению общемировых цен, сообщил RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павел Сигал.

"Сейчас на российский рынок начинают поступать новые урожаи текущего года. В результате снижаются цены на так называемый борщевой набор, овощи и фрукты. Более того, дешевеют традиционно дорогие продукты. Например, стоимость красной икры начала падать благодаря хорошим прогнозам по вылову осетровых в этом году", — сказал управляющий партнёр агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк.