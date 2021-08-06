МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Аналитики назвали новый повод для мирового роста цен на сахар. Это, как сообщает Bloomberg, может произойти из-за изменения политики Индии в энергетической сфере. Россияне предположили сроки восстановления экономики после пандемии

Издание говорит о том, что в начале июня премьер-министр Индии Нарендра Моди поставил цель ускорить программу, согласно которой в топливе должно содержаться 20% этанола. Если раньше планировалось достичь результат к 2030 году, то теперь нужно успеть к 2025. До 2014 года в Индии можно было добавлять в топливо 1,5% этанола, сейчас — 8,5%.

Такими мерами правительство стимулирует местных производителей сахарного тростника, из которого делается этанол. Также ожидается, что сократится загрязнение воздуха и снизится зависимость от импортной нефти. По оценкам правительства, Индия, третий импортер нефти в мире, начнет экономить на закупках четыре миллиарда долларов в год после реализации программы. В создание промышленных мощностей власти вложат семь миллиардов долларов.

Эксперты высказывают опасения, что в ходе реализации амбициозного плана Индии, второму производителю сахара после Бразилии, может не хватить продукции для импорта, что в итоге и приведет к росту цен. Одна из крупнейших индийских компаний в этой области Balrampur Chini Mills уже сообщила, что откажется от производства сахара на некоторых заводах в пользу переработки тростникового сока для этанола. Избежать дефицита поможет увеличение посевных площадей сахарного тростника.