МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Жители России стали чаще отказываться от пластиковых пакетов. Как пишет RT со ссылкой на исследование "Такском", падение спроса на одноразовые пакеты зафиксирован с января 2020 года по июль 2021 года. Цены на кофе ждут рекордный рост

Небольшой всплеск продаж пакетов был только в декабре, что обусловлено фактором Нового года.

"Тогда россияне закупаются в больших объемах, не ограничиваясь одной-двумя сумками с продуктами за раз, как в обычные дни", — отмечается в исследовании.

Если сравнивать показатель за июль текущего 2021 года с июлем 2020-го, то продажи одноразовых пакетов упали на 19%.

Средняя цена на такие пакеты в магазине составила 20 рублей, рост к прошлому году — 26%.

Россияне все чаще уходят от использования одноразовых пластиковых пакетов. Они начали отдавать предпочтение многоразовым аналогам: