МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Самый частый подвох, который может встретиться в кассовых чеках – это несоответствие цены товара, указанной в чеке, ценнику в зале и на самом товаре. Также распространены неприятные сюрпризы в виде включения в чек товара, который вы фактически не брали, либо якобы случайное "пробитие" одного и того же товара дважды, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев.

"Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, так как именно там потребители массово закупаются, а в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее", — отметил эксперт.

При этом отговорки продавцов могут быть самыми разными: "на ценнике старая цена, мы не успели поменять", "система пробивает такую цену", "этот товар не входит в акцию", "действие акции закончилось".

Эксперт рассказал, почему нельзя бросать чеки на кассе "ошибки" в кассовом чеке, то в первую очередь необходимо потребовать у кассира пробить товар по ценнику или вернуть вам ваши деньги, говорит Тарачев.

"Если продавец отказывается, попросите вызвать администратора или директора магазина и сообщите ему о проблеме. Ссылайтесь на Закон РФ "О защите прав потребителей" и статью 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", — отмечает он.

В случае устного отказа директора или администратора торговой точки, следует предъявить руководству магазина официальную претензию в письменной форме. В ней необходимо указать конкретное требование, например, вернуть уплаченную за товар сумму.

"При отказе в добровольном порядке удовлетворить законное требование следующий возможный шаг – обращение в Управление Роспотребнадзора по вашему субъекту. В заявлении обязательно укажите наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, допустившего нарушение", — подчёркивает Тарачев.

К заявлению необходимо приложить ответ из магазина на вашу жалобу, а также фотографию ценника, сделанную в магазине, и скан (копию) чека. Это позволит Роспотребнадзору привлечь нарушителя к административной ответственности. За такие "подвохи" ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.