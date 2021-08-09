Эксперт Тарачев предупредил о несоответствии пробитой в чеке сумме с реальным ценником товара
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Самый частый подвох, который может встретиться в кассовых чеках – это несоответствие цены товара, указанной в чеке, ценнику в зале и на самом товаре. Также распространены неприятные сюрпризы в виде включения в чек товара, который вы фактически не брали, либо якобы случайное "пробитие" одного и того же товара дважды, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев.
"Такие подвохи в кассовых чеках чаще всего встречаются в продовольственных магазинах и супермаркетах, так как именно там потребители массово закупаются, а в длинном чеке обнаружить лишние суммы или товары сложнее", — отметил эксперт.
При этом отговорки продавцов могут быть самыми разными: "на ценнике старая цена, мы не успели поменять", "система пробивает такую цену", "этот товар не входит в акцию", "действие акции закончилось".
"Если продавец отказывается, попросите вызвать администратора или директора магазина и сообщите ему о проблеме. Ссылайтесь на Закон РФ "О защите прав потребителей" и статью 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", — отмечает он.
В случае устного отказа директора или администратора торговой точки, следует предъявить руководству магазина официальную претензию в письменной форме. В ней необходимо указать конкретное требование, например, вернуть уплаченную за товар сумму.
"При отказе в добровольном порядке удовлетворить законное требование следующий возможный шаг – обращение в Управление Роспотребнадзора по вашему субъекту. В заявлении обязательно укажите наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, допустившего нарушение", — подчёркивает Тарачев.
К заявлению необходимо приложить ответ из магазина на вашу жалобу, а также фотографию ценника, сделанную в магазине, и скан (копию) чека. Это позволит Роспотребнадзору привлечь нарушителя к административной ответственности. За такие "подвохи" ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210809/834391399.html