МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обеспечить мониторинг формирования цен на продукты в торговых сетях, первый доклад — до 1 сентября, далее — раз в квартал, сообщается на сайте Кремля. Путин отдал ряд поручений для стабилизации цен на продукты

"ФАС России обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети", — говорится в перечне поручений.

Доклад – до 1 сентября, далее – один раз в квартал.