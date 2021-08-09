Путин поручил ФАС обеспечить мониторинг формирования цен на продукты в торговых сетях
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обеспечить мониторинг формирования цен на продукты в торговых сетях, первый доклад — до 1 сентября, далее — раз в квартал, сообщается на сайте Кремля.
"ФАС России обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети", — говорится в перечне поручений.
Доклад – до 1 сентября, далее – один раз в квартал.