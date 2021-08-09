 

МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обеспечить мониторинг формирования цен на продукты в торговых сетях, первый доклад — до 1 сентября, далее — раз в квартал, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ В. В. Путин

Путин отдал ряд поручений для стабилизации цен на продукты

"ФАС России обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети", — говорится в перечне поручений.

Доклад – до 1 сентября, далее – один раз в квартал.

 