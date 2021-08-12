МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price планирует выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 9,788 миллиарда рублей, или 11,5 рубля на глобальную депозитарную расписку (GDR), говорится в сообщении ритейлера. Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в первом полугодии выросла на 22,6%

"Совет директоров рад сообщить, что компания намерена выплатить промежуточные дивиденды в размере 9,788 миллиарда рублей или 11,5 рублей на GDR/акцию (общая сумма с учетом налогов и сборов), что составляет 100% от чистой прибыли по МСФО за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2021 года", — говорится в сообщении.

Промежуточные дивиденды будут выплачены 28 сентября, реестр акционеров для получения дивидендов закрывается 24 сентября.

Fix Price в марте 2021 года провела первичное публичное размещение (IPO) своих GDR на Лондонской и Московской биржах. По состоянию на 8 апреля структурам предпринимателей Артема Хачатряна и Сергея Ломакина принадлежало по 35,3% ритейлера, менеджменту компании — 1,9%. Free float составляет порядка 27,6%.

Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии и Киргизии. На конец июня сеть компании насчитывала 4 585 магазинов (включая 486 по франшизе). Выручка Fix Price в 2020 году увеличилась на 33% — до 190,059 миллиарда рублей, чистая прибыль по МСФО — на 33,4%, до 17,575 миллиарда, EBITDA — на 36,4%, до 36,924 миллиарда рублей.