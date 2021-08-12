МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", сократила чистую прибыль по МСФО во втором квартале 2021 года на 0,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 16,133 миллиарда рублей (по стандарту МСФО 17), говорится в сообщении компании. Сеть Fix Price подсчитала дивиденды

Показатель EBITDA ритейлера в апреле-июне вырос на 6,5% и составил 44,029 миллиарда рублей, выручка повысилась на 10,7% — до 546,512 миллиарда рублей.

X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 18 295. Выручка X5 в 2020 году увеличилась на 14,1% — до 1,978 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО — на 45,3%, до 28,344 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,61%.