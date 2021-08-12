МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Объем продаж компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в первом полугодии 2021 года вырос на 13,8% в годовом выражении — до 1,13 миллиарда кейсов (около 6,4 миллиарда литров), при этом рост продаж в России составил 24-26%, говорится в сообщении компании. X5 во втором квартале снизила чистую прибыль по МСФО на 0,9%

"Объем продаж в России вырос на 10-30% (low double digits), или на 24-26% (mid-twenties) с учетом коррекции на изменения в бухгалтерском учете нашего бизнеса по производству соков в стране", — говорится в сообщении.

Продажи компании на развивающихся рынках выросли на 19,1%, до 661,5 миллиона кейсов (примерно 3,7 миллиарда литров). Один кейс приравнивается приблизительно к 5,678 литра. Выручка компании от работы на развивающихся рынках выросла на 12,9% — до 1,5 миллиарда евро. Чистая выручка компании за полугодие выросла на 14,7% — до 3,25 миллиарда евро.

Coca-Cola Hellenic — одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибьюции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 28 странах. В России компания представлена ООО "Кока-Кола Эйч Би Си Евразия" и владеет заводами в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других городах.