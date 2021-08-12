МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, немецкой Henkel AG, одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, по итогам первого полугодия 2021 года поднялась на 21,4% в годовом выражении — до 942 миллионов евро, говорится в отчете компании. Toshiba получила чистую прибыль в первом квартале против убытка год назад

Скорректированная чистая прибыль в пересчете на привилегированную акцию составила 2,4 евро против 1,96 евро январе-июне прошлого года. Операционная прибыль выросла на 18,5% — до 1,296 миллиарда евро. Выручка Henkel выросла в годовом выражении на 4,7% — до 9,926 миллиарда евро. Органическое увеличение выручки составило 11,3%.

Во втором квартале выручка увеличилась на 8,8% — до 4,958 миллиарда евро, органический рост составил 15,2%. Продажи подразделения Adhesive Technologies (товары для ремонта, упаковки и т.д.) выросли на 23,1%, до 2,394 миллиарда евро, Beauty Care — на 3,5%, до 914 миллионов, Laundry & Home Care — сократились на 5,1%, до 1,619 миллиарда.

В Западной Европе выручка во втором квартале увеличилась на 11,2%, в Восточной — на 13,4%, в странах Латинской Америки — на 33,5%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 14,5%. Снижение было отмечено в странах Северной Америки (на 1,7%) и на рынках Африки и Ближнего Востока (на 1,4%).

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производит бытовую химию, косметические и строительные товары. Число сотрудников по состоянию на 30 июня 2021 года составляет около 52,75 тысячи человек.