МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Резкое подорожание сырья отмечают российские виноделы. Например, в Крыму оптовые цены на технический виноград взлетели от 60 до 150 рублей за килограмм, а в Краснодарском крае — от 60-70 рублей до 100. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на специалистов из рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР). Минфин предложил запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина

О том, что отечественное вино может подорожать на 15-20% к 2022 году из-за роста стоимости винограда, уже предупредили россиян аналитики. Помимо этого, сам урожай этой ягоды снизился, а также наблюдается нехватка российских саженцев. По информации НКР, в 2020 году вино выросло в цене в среднем на шесть процентов, а в первом квартале 2021 года — на четыре.

Подорожание алкогольного напитка также связывают с вступившем в силу в июне 2020 года законе о виноградарстве и виноделии. Согласно документу, производители не могут использовать импортный виноматериал, в противном случае им придется указывать на продукции, что она не является вином. Глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев подчеркнул, что сейчас вырос спрос даже на не востребованные ранее сорта винограда.

"Стоимость винограда устанавливается продавцом и покупателем в зависимости от совокупности таких факторов, как период закупки, качественные характеристики ягоды и другие свойства", — отметили в Минсельхозе. Ведомство подчеркнуло, что принятый закон способствует появлению и развитию успешных винодельческих хозяйств в России.