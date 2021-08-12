Минсельхоз не исключил продление запрета на экспорт гречки из России псле 31 августа
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ допускает, что запрет на экспорт гречки из России будет продлен по итогам уборочной кампании, после 31 августа, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
Россия с 5 июня ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, он будет действовать до 31 августа текущего года, соответствующее постановление правительства РФ было принято в конце апреля.
"По действующему постановлению правительства, экспорт гречихи ограничен до 31 августа включительно. Важно сохранить доступность этой социально значимой продукции и дальше, поэтому мы не исключаем, что ограничения могут быть продлены по итогам уборочной кампании", — сказал Патрушев в рамках Всероссийского дня поля-2021.
"При этом отмечу, что мы прогнозируем прирост объемов производства гречихи в этом году. Для этого посевные площади под культурой были на увеличены 12% до 976 тысяч гектаров. Ожидаемый урожай позволит полностью загрузить предприятия переработки и обеспечить население доступной продукцией", — добавил он.
Патрушев также заявил, что Минсельхоз не рассматривает вопрос отмены плавающей пошлины на экспорт зерна из России, однако отдельные корректировки в расчетах возможны.
"Мы не рассматриваем отмену плавающей пошлины на вывоз зерна, эта мера изначально разрабатывалась как постоянно действующая. В настоящий момент она подтверждает свою эффективность и обеспечивает стабилизацию цен на внутреннем рынке в условиях роста мировых котировок", — сказал Патрушев журналистам в рамках Всероссийского дня поля-2021 в Свердловской области.
При этом он отметил, что обсуждения предложений по доработке механизма пошлины продолжаются на постоянной основе. "В частности, после консультаций с крупнейшими экспортерами было принято решение оставить еженедельный базис расчета", — указал министр.
"При этом мы не исключаем возможность дальнейших изменений в механизме. Например, сейчас рассматриваем возможность включения в расчет ценового индекса пшеницу, экспортируемую через мелководные порты Азово-Черноморского бассейна", — добавил глава Минсельхоза.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210812/834429314.html