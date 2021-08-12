МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ допускает, что запрет на экспорт гречки из России будет продлен по итогам уборочной кампании, после 31 августа, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. "Борщевой набор" удешевляют со всех сторон

Россия с 5 июня ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, он будет действовать до 31 августа текущего года, соответствующее постановление правительства РФ было принято в конце апреля.

"По действующему постановлению правительства, экспорт гречихи ограничен до 31 августа включительно. Важно сохранить доступность этой социально значимой продукции и дальше, поэтому мы не исключаем, что ограничения могут быть продлены по итогам уборочной кампании", — сказал Патрушев в рамках Всероссийского дня поля-2021.

"При этом отмечу, что мы прогнозируем прирост объемов производства гречихи в этом году. Для этого посевные площади под культурой были на увеличены 12% до 976 тысяч гектаров. Ожидаемый урожай позволит полностью загрузить предприятия переработки и обеспечить население доступной продукцией", — добавил он.

Патрушев также заявил, что Минсельхоз не рассматривает вопрос отмены плавающей пошлины на экспорт зерна из России, однако отдельные корректировки в расчетах возможны.

"Мы не рассматриваем отмену плавающей пошлины на вывоз зерна, эта мера изначально разрабатывалась как постоянно действующая. В настоящий момент она подтверждает свою эффективность и обеспечивает стабилизацию цен на внутреннем рынке в условиях роста мировых котировок", — сказал Патрушев журналистам в рамках Всероссийского дня поля-2021 в Свердловской области.

При этом он отметил, что обсуждения предложений по доработке механизма пошлины продолжаются на постоянной основе. "В частности, после консультаций с крупнейшими экспортерами было принято решение оставить еженедельный базис расчета", — указал министр.

"При этом мы не исключаем возможность дальнейших изменений в механизме. Например, сейчас рассматриваем возможность включения в расчет ценового индекса пшеницу, экспортируемую через мелководные порты Азово-Черноморского бассейна", — добавил глава Минсельхоза.