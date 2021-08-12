МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 13 августа отменяет временные ограничения на поставки табачного сырья в Россию из африканского государства Малави под гарантии компетентного ведомства этой страны, говорится в сообщении российского ведомства. Россельхознадзор отменяет запрет на импорт в Россию табака из ЮАР

Россельхознадзор с 19 июля запретил поставки в Россию табачного сырья из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави из-за обнаружений в этой продукции многоядной мухи-горбатки — универсального вредителя запасов. Насекомое обладает высокой плодовитостью, и его распространение в России может навредить сельскому хозяйству. Позже ограничения на поставки из Бразилии, Индии и ЮАР были отменены.

Ведомство указывает, что ограничения на поставки табачного сырья и табачных отходов обсуждались 11 августа в ходе переговоров с министерством сельского хозяйства и продовольственной безопасности и министерством иностранных дел Малави.

"По итогам переговоров Россельхознадзор под гарантии компетентного ведомства Малави о принятии исчерпывающих фитосанитарных мер при поставках табачного сырья и табачных отходов в Российскую Федерацию отменяет запрет на поставки такой продукции в Россию с 13 августа 2021 года", — говорится в сообщении.

Россельхознадзор в ходе переговоров напомнил, что в 2021 году зафиксировано 5 случаев заражения малавийских грузов, при этом в четырех из них муха-горбатка была обнаружена в живом состоянии. Об этом была проинформирована малавийская сторона параллельно с просьбой усилить контроль.

"Представители малавийских государственных ведомств сообщили, что многоядная муха-горбатка отсутствует на территории страны и никогда не обнаруживалась в местах выращивания табака и в табачном сырье", — говорится в сообщении.

"Малавийская сторона сообщила, что усилит контроль за экспортируемым в Россию табачным сырьем, проведет тщательное расследование и о результатах проинформирует Россельхознадзор", — добавляет ведомство.