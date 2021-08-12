Минсельхоз рассчитывает на сохранение стабильных цен на подсолнечное масло после 1 октября
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ рассчитывает, что цены на подсолнечное масло в России останутся стабильными после 1 октября, когда заканчивают действие соглашения о стабилизации цен, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
"Предприятия, которые сдерживают рост цен, получают субсидии на производство и реализацию сахара. Аналогичная мера действует и для производителей подсолнечного масла, поэтому мы рассчитываем, что цены на него останутся стабильны и после 1 октября", — сказал Патрушев журналистам в рамках Всероссийского дня поля-2021 в Свердловской области.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Изначально соглашения были заключены до 1 апреля 2021 года, однако были продлены: для сахара — до 1 июня (прекратили действие), для масла — до 1 октября 2021 года. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в начале августа заявил, что соглашение по подсолнечному маслу не будет продлеваться и после 1 октября уйдет в прошлое. По его словам, принятых механизмов стабилизации рынка в настоящее время достаточно.
Глава Минсельхоза в четверг указал, что соглашения выполнили свою задачу: они обеспечили доступность данных видов продукции для россиян в период пиковых цен. "При этом они дали не только краткосрочный результат, но и в целом стабилизировали рынок. Так, например, после окончания соглашения по сахару его стоимость в опте практически не изменилась", — отметил он.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210812/834429638.html