МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ рассчитывает, что цены на подсолнечное масло в России останутся стабильными после 1 октября, когда заканчивают действие соглашения о стабилизации цен, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Минсельхоз не исключил продление запрета на экспорт гречки из России

"Предприятия, которые сдерживают рост цен, получают субсидии на производство и реализацию сахара. Аналогичная мера действует и для производителей подсолнечного масла, поэтому мы рассчитываем, что цены на него останутся стабильны и после 1 октября", — сказал Патрушев журналистам в рамках Всероссийского дня поля-2021 в Свердловской области.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля 2021 года, однако были продлены: для сахара — до 1 июня (прекратили действие), для масла — до 1 октября 2021 года. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в начале августа заявил, что соглашение по подсолнечному маслу не будет продлеваться и после 1 октября уйдет в прошлое. По его словам, принятых механизмов стабилизации рынка в настоящее время достаточно.

Глава Минсельхоза в четверг указал, что соглашения выполнили свою задачу: они обеспечили доступность данных видов продукции для россиян в период пиковых цен. "При этом они дали не только краткосрочный результат, но и в целом стабилизировали рынок. Так, например, после окончания соглашения по сахару его стоимость в опте практически не изменилась", — отметил он.