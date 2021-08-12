МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. С января по июнь этого года онлайн-продажи еды в России выросли в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Infoline. Согласно оценкам последней, объемы торговли продуктами питания в первом полугодии 2021 года превысили 150 миллиардов рублей. Россиян предупредили о резком подорожании еще одного продукта

Аналитики объяснили, что закупаться в интернете жители бросились на фоне пандемии COVID. По прогнозам специалистов, по итогам года оборот достигнет 400 миллиардов, а к 2024 году превысит триллион.

Отмечается, что за прошлый год аудитория активных интернет-покупателей превысила 60 миллионов, увеличившись на 40%. У россиян, особенно живущих в больших городах, сформировалась привычка приобретать еду онлайн. Сами компании активно инвестируют в развитие бизнеса и расширяются в регионах, рассказал гендиректор Infoline Иван Федяков.

Крупнейшим игроком по итогам первого полугодия оказалась X5 Group (онлайн-гипермаркет "Перекресток. Впрок" и сервисы экспресс-доставки), ее оборот вырос на 64,4%, до 23,6 миллиарда рублей на годовом уровне. Также в лидерах "Сбермаркет" с 21,7 миллиарда и "Вкусвилл" с 21,2 миллиарда. Их показатели год к году выросли значительнее — на 233 и 437% соответственно.

Нарастить продажи в интернете в первом полугодии удалось и фармацевтическим ретейлерам. Благодаря развитию этого канала, а также росту цен на лекарства они сумели заработать 552,1 миллиарда рублей, что сопоставимо с прошлогодним уровнем. Онлайн заказывали в основном препараты, которые назначают больным коронавирусом.