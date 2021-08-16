МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Доля россиян, готовых переплачивать за товары и услуги, которые предполагают меньшую нагрузку на окружающую среду, пока остается на уровне 22%, сообщил Сбербанк по итогам исследования потребительских настроений россиян. Страны СНГ увеличили поставки в Россию овощей и фруктов

Из них 16% считают оправданной 5-процентную наценку за экологичность, а 6% согласны платить и больше.

При этом доля россиян, которые готовы отказаться от недостаточно экологичных товаров, выросла за второй квартал на 8 процентных пунктов — до 26%, говорится в сообщении.

"Важно, что сразу на 8 процентных пунктов увеличилась доля тех, кто готов отказаться от недостаточно экологичных товаров: в первом квартале 2021 года она составляла 18%, а во втором квартале достигла 26%", — выяснили специалисты.