МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Сахар, выработанный из нового урожая сахарной свеклы, начал поступать в российские торговые сети, говорится в сообщении Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахар"). Названа новая причина для роста цен на сахар

"Заготовлено на 16 августа текущего года 455 тысяч тонн сахарной свеклы и выработано 47 тысяч тонн свекловичного сахара. Сахар из сахарной свеклы урожая 2021 года отгружается в торговые сети", — сообщает отраслевой союз.

На 16 августа, согласно данным Союзроссахара, в Краснодарском крае переработку сахарной свеклы и производство свекловичного сахара ведут семь сахарных заводов. В Центральном федеральном округе к переработке сахарной свеклы урожая этого года приступил сахарный завод Липецкой области.

"Более ранний пуск сахарных заводов стал возможным благодаря интенсивному развитию растений сахарной свеклы и накоплению в них сахара", — сообщили в Союзроссахаре.

В течение недели ожидается пуск семи заводов — четыре в Краснодарском, один — в Ставропольском крае, еще по одному — в Курской области и Татарстане, а до конца августа — еще семи. Всего в августе будут работать 15 заводов, а производство свекловичного сахара ожидается в объеме около 350 тысяч тонн, по данным Союзроссахара.

Минсельхоз РФ ожидал, что производство свеклы в 2021 году составит не менее 40 миллионов тонн, что позволит получить порядка 6 миллионов тонн сахара.