МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Россияне в текущем году увеличили спрос на бьюти-услуги в 2,5 раза по сравнению с периодом до пандемии — 2019 годом, лидируют по популярности СПА и оздоровительные процедуры, а самый высокий средний чек — у тату-мастеров, говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений "Авито Услуги", которое имеется в распоряжении РИА Новости. В России зафиксировали рекордное количество самозанятой молодежи

"Россиянки стали чаще ухаживать за собой по сравнению с временем до пандемии: спрос на услуги в категории "Красота и здоровье" за первое полугодие 2021 года оказался на 150% выше, чем в аналогичный период допандемического 2019 года", — говорится в материалах сервиса.

Маникюр и педикюр — самые популярные бьюти-услуги: на них приходится 28% спроса клиентов на рынке. СПА-услуги и оздоровительные практики, например, массаж — на втором месте по востребованности (20% спроса), на третьем — парикмахерские услуги (12%).

Эксперты отмечают, что популярность СПА и оздоровительных услуг за два года, на которые пришлась пандемия, выросла в 14 с лишним раз, а размер среднего чека составляет 950 рублей. Спрос на услуги парикмахеров и визажистов вырос более чем в два раза; косметология и эпиляция стали популярнее на 89%, а маникюр и педикюр — на 82%.

"Еще одно направление услуг, стремительно набирающее популярность на онлайн-платформах — тату и пирсинг. За два года спрос на татуировки и всевозможные проколы вырос в 2,5 раза, причем наибольшее число клиентов у мастеров наблюдается в мае-июне 2021 года", — говорится в исследовании. Средний чек у тату-мастеров — самый высокий в категории, порядка 1,5 тысячи рублей, а вторые по уровню доходов — визажисты (1 тысяча рублей).

В сервисе также отметили, что к косметологам, на массаж и на стрижку все больше ходят не только жители мегаполисов, но и менее крупных городов: лидером стала Махачкала, где спрос на бьюти-услуги с 2019 года вырос почти в 15 раз. В Кирове число запросов контактов по таким объявлениям выросло в четыре раза, в Ижевске, Набережных Челнах и Нижневартовске — в три с лишним раза. Спрос на бьюти-услуги в Москве и Санкт-Петербурге вырос за два года чуть больше, чем в два раза.

"Всего специалисты в сфере красоты за год выполняют порядка 335 миллионов заказов, существенная их доля, более 20%, приходится на Москву и Петербург, однако рынок растет повсеместно. В топ городов по числу заказов в сфере красоты вошли Краснодар, Ростов-на-Дону и Казань", — привели в сервисе слова руководителя маркетинговых проектов Ивана Чулкова.

Эксперты считают, что пандемия не помешала росту рынка бьюти-услуг: например, в период локдауна многие мастера начали оказывать услуги на дому, а после окончания карантинных ограничений такой формат стал для многих дополнительным заработком или основной работой.