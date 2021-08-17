МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Международная платежная система Visa обеспокоена решением крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries ввести комиссию за оплату товаров своими картами, в настоящее время совместно с ним изучает вопрос, сообщили РИА Новости в пресс-службе Visa. Wildberries в первом полугодии увеличил оборот на 70%

Wildberries ранее объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. Как пояснил ритейлер, разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%.

"Компания Visa обеспокоена решением компании Wildberries начать взимать комиссию при оплате за товары по картам Visa в России. Мы последовательно выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе", — заявили в платежной системе.

В Visa подчеркнули, что у потребителей должна быть возможность выбирать удобный для себя способ оплаты. "Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными", — добавили в компании.

В свою очередь, компания Wildberries пояснила РИА Новости, что не вводила каких-либо дополнительных комиссий, а просто сделала тарифы прозрачными для клиентов. Комиссии международных платежных систем существовали всегда, но не отображались открыто, пояснил ритейлер.

"Мы не вводили каких-либо дополнительных комиссий, а отдельно выделили тариф платежных систем. Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему. 16 августа мы снизили цены на товары на Wildberries с учетом тарифов платежных систем и предложили покупателям самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться. Теперь наши пользователи видят, как складывается цена на товар, и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках", — пояснили в пресс-службе.