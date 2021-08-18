Казахстан из-за засухи снизил прогноз урожая зерновых в 2021 году более чем на 20%
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Валовый сбор зерновых культур в Казахстане в текущем году ожидается на уровне 15,3 миллиона тонн, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев.
Первый заместитель министра сельского хозяйства республики Айдарбек Сапаров в мае говорил, что при благоприятных погодных условиях урожай зерновых в Казахстане в текущем году может сохраниться на уровне прошлого года. Тогда он составил 20 миллионов тонн.
"В Казахстане посевы основных зерносеющих регионов тоже подверглись засухе. В целях изучения последствий засухи созданы специальные рабочие группы, которые обследовали все районы зерносеющих областей. Факты подтвердились… Согласно данным акиматов (администраций — ред.) областей, прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 15,3 миллиона тонн", — сказал Карашукеев на заседании правительства Казахстана в среду.
По его словам, ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков, которые составляют 3,5 миллиона тонн, достаточен для полного обеспечения внутреннего рынка, а также реализации определенных объемов зерна на экспорт.
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил, что экспортный потенциал Казахстана по зерну в текущем году составит около 6,5-7 миллионов тонн.
И.о. главы Минсельхоза отметил, что тенденция ухудшения состояния посевов затронула многие зерновые страны. "Так, по данным министерства сельского хозяйства США и Международного совета по зерну, в Канаде ожидается снижение валового сбора пшеницы на 31,6% по сравнению с прошлым годом, в США — на 4,4%, в соседней Российской Федерации прогнозируется снижение валового сбора пшеницы на 15%", — сказал он.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210818/834474208.html