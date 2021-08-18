МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Валовый сбор зерновых культур в Казахстане в текущем году ожидается на уровне 15,3 миллиона тонн, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев. Эксперт рассказал, как рекордный урожай зерна повлияет на цену хлеба

Первый заместитель министра сельского хозяйства республики Айдарбек Сапаров в мае говорил, что при благоприятных погодных условиях урожай зерновых в Казахстане в текущем году может сохраниться на уровне прошлого года. Тогда он составил 20 миллионов тонн.

"В Казахстане посевы основных зерносеющих регионов тоже подверглись засухе. В целях изучения последствий засухи созданы специальные рабочие группы, которые обследовали все районы зерносеющих областей. Факты подтвердились… Согласно данным акиматов (администраций — ред.) областей, прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 15,3 миллиона тонн", — сказал Карашукеев на заседании правительства Казахстана в среду.

По его словам, ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков, которые составляют 3,5 миллиона тонн, достаточен для полного обеспечения внутреннего рынка, а также реализации определенных объемов зерна на экспорт.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил, что экспортный потенциал Казахстана по зерну в текущем году составит около 6,5-7 миллионов тонн.

И.о. главы Минсельхоза отметил, что тенденция ухудшения состояния посевов затронула многие зерновые страны. "Так, по данным министерства сельского хозяйства США и Международного совета по зерну, в Канаде ожидается снижение валового сбора пшеницы на 31,6% по сравнению с прошлым годом, в США — на 4,4%, в соседней Российской Федерации прогнозируется снижение валового сбора пшеницы на 15%", — сказал он.