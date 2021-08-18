МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) в первом полугодии 2021 года увеличила скорректированную чистую прибыль по МСФО на 18% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 6,39 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании. Альфа-банк отчитался о рекордной прибыли в первом полугодии

Показатель скорректирован на убыток ассоциированных и совместных предприятий (в первом полугодии 2020 года он составил 1,267 миллиарда рублей, в январе-июне 2021 года — 945 миллионов рублей), на расходы единовременного характера на средства индивидуальной защиты (первое полугодие 2020 года — 86 миллионов рублей, первое полугодие 2021 года — 118 миллионов рублей с учетом налога на прибыль).

Прибыль также скорректирована на доход от прощения субсидированного кредита, полученного в 2020 году в рамках программы господдержки отраслей, наиболее пострадавших от пандемии (2,52 миллиарда рублей в январе-июне 2021 года). Выручка группы в первом полугодии увеличилась на 22,3% — до 212,776 миллиарда рублей, показатель EBITDA — на 37,1%, до 18,311 миллиарда рублей.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец июня 2021 года группа объединяла 1137 магазинов в России. Основным акционером ритейлера является Саид Гуцериев (порядка 50% через кипрскую Ericaria Holdings Ltd.) Немецкой Media-Saturn-Holding (владелец сети магазинов Media Markt) принадлежит 15% "М.Видео-Эльдорадо", free float составляет 24%.