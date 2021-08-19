МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в первом полугодии 2021 года увеличил аудированную чистую прибыль по МСФО на 34,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 22,948 миллиарда рублей (по стандарту МСФО 17), говорится в сообщении компании. Чистая прибыль "Газпром нефть" в первом полугодии выросла в 26 раз

Таким образом, показатель аудированной отчетности оказался на том же уровне, что и в опубликованных "Магнитом" ранее данных управленческого учета. Операционные и неаудированные финансовые показатели компания представила 29 июля.

Показатель EBITDA в январе-июне увеличился на 8,8% — до 57,928 миллиарда рублей (показатель рассчитывается компанией и не аудируется, на том же уровне, что и по данным в июле). Рентабельность по EBITDA в первом полугодии составила 7%, как и годом ранее. Общая аудированная выручка ритейлера, как и неаудированная, выросла за год на 7,7%, достигнув 822,23 миллиарда рублей.

Валовая прибыль увеличилась на 7,3% в годовом выражении и составила 192,571 миллиарда рублей (как и по неаудированным данным). В результате валовая маржа в первом полугодии текущего года составила 23,4% против 23,5% годом ранее.

Общий долг "Магнита" на 30 июня 2021 года составил 265,5 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с показателем на конец прошлого года на 59,8%. Чистый долг вырос на 12,1% — до 136,1 миллиарда рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,2x против 1,1x на конец 2020 года.

"Магнит" — крупнейшая по числу магазинов торговая сеть в России: под ее управлением на конец июня находилось 22 344 магазина. Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в 2020 году выросла в 2,2 раза — до 37,781 миллиарда рублей, выручка — на 13,5%, до 1,554 триллиона рублей. Основной акционер — ВТБ, владеющий 17,28% акций ритейлера. Инвесткомпании Marathon Group и структурам Александра Винокурова принадлежит еще порядка 16,7%.