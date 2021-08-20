МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Рост стоимости набора вещей и канцтоваров для первоклассника в России за год не превысил уровня инфляции: для мальчика он вырос на 4,1% в годовом выражении до 19,6 тысячи рублей, для девочки – на 3,9% до 24,1 тысячи рублей, подсчитали в Росстате. Росстат зафиксировал рост цен на стройматериалы в июле

Традиционно к 1 сентября Росстат рассчитывает стоимость "Набора первоклассника", в который входит комплект вещей, канцелярских товаров и учебников. Расчеты произведены по итогам июля по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Инфляция в России в июле текущего года составила 6,46% в годовом выражении.

По данным статистического ведомства, которые имеются в распоряжении РИА Новости, в среднем набор вещей и канцтоваров для мальчика-первоклашки в июле 2021 года обошелся в 19 тысяч 575 рублей (в июле 2020 года – 18 тысяч 807 рублей). Покупка вещей и канцтоваров для девочки-первоклассницы оценили в 24 тысячи 123 рубля (в июле прошлого года – 23 тысячи 218 рублей).

В школьном наборе одежды для мальчиков — две пары брюк, три рубашки, джемпер, две футболки, один спортивный костюм, носки и гольфы. Из обуви — летние туфли, теплые ботинки и кроссовки. В школьной форме девочек — два платья и две юбки, три блузки, джемпер и две футболки, спортивный костюм, а также колготки, носки и гольфы. Из обуви — летние туфли, зимние ботинки и кроссовки. В числе канцтоваров, которые включил в свои расчеты Росстат, шариковые ручки и простые карандаши – по пять штук, четыре тетради по 12 листов, набор фломастеров, альбом, рюкзак и пять учебников. Росстат: у 2,5% семей траты на еду превышают 70% остальных расходов

Как отметили в статистическом ведомстве, самые дорогие товары из школьного набора — ранец и зимние ботинки (более двух тысяч рублей за каждое наименование). При этом цены на одежду почти не поменялись за прошедший год. Вместе с тем выросла цена на канцтовары: авторучки подорожали на 7,6%, фломастеры на 7%, простые карандаши на 6%, а тетради на 5%, указали в Росстате.

В среднем по стране стоимость набора одежды и обуви для мальчика составила 14 тысяч 724 рубля, для девочки – 19 тысяч 272 рубля. Набор канцтоваров с рюкзаком и учебниками – 4 тысячи 851 рубль.

Дороже всего набор первоклассника оказался в Чукотском автономном округе (почти 26,8 тысячи рублей), первоклассницы – на Камчатке (33,6 тысячи рублей). Дешевле всего мальчика собрать в школу в Орловской области (14,9 тысячи рублей), девочку — в Омской области (19,4 тысячи рублей).