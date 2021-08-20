МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Минприроды готовит законодательные инициативы, которые обяжут производителей обеспечивать возможность ремонта своих товаров в течение 5-7 лет, чтобы потребитель мог избежать необходимости покупки нового товара, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в эфире телеканала "Россия 24". Минприроды выступает за отказ от неперерабатываемого цветного пластика

"Знаете, ещё один вопрос, который мы подняли, — это вопрос регуляторики потребления. Мы с вами покупаем телевизор, каждый раз идёт обновление… По цене нового будет отремонтировать. Мы подготовили законодательные инициативы, говорящие о том, что на протяжении 5-7 лет товар, который заходит на полку, у него должна быть ремонтная база. Мы видим в этом будущее", — сказал Козлов.

Ранее глава Минприроды отмечал, что возможность ремонта товаров позволит уменьшить объем отходов на полигонах.