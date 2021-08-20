МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Минприроды направило Минпромторгу предложение о запрете на использование в стране 28 видов одноразовой упаковки и товаров. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в интервью телеканалу "Россия 24". Мошенники стали пугать "уголовкой" за звонок в банк для проверки

Он рассказал о том, что есть некоторые номенклатуры, переработка которых очень сложна или невозможна. В самом ведомстве составили список из 28 номенклатур, которые можно заменить на перерабатываемые аналоги. Речь здесь идет о такой продукции, как ватные палочки, пластиковые трубочки и посуда, цветные бутылки ПЭТ, упаковка для яиц, коробок и пачек для табачной продукции, а также некоторые виды пакетов.

Сейчас документ передали в Минпромторг, чтобы обсудить предложение с промышленностью. Минприроды ставит задачу отказаться от этих товаров в течение нескольких лет.

"Я думаю, что если каждый наш человек поймет, что цветная бутылка не перерабатывается совсем, то нет никакой проблемы, чтобы этот напиток был не в цветной бутылке, а в прозрачной", — сказал Козлов.