МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки из-за решения компании о порядке взимания комиссии, говорится в сообщении интернет-ритейлера. Роспотребнадзор прокомментировал конфликт Visa и Wildberries

Wildberries во вторник объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. Как пояснял ритейлер, разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2%.

"Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы", — говорится в заявлении онлайн-ритейлера в пятницу.

"Мы также считаем подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке", — добавили в компании.

В Wildberries подчеркнули, что не вводили какие-либо дополнительные комиссии, поскольку тарифы формируются платежными системами, а не онлайн-ритейлером. "В зарубежных странах подобные комиссии значительно ниже, что является очевидным фактом дискриминации российского бизнеса, в частности, малого и среднего бизнеса, который больше всего страдает от завышенных тарифов", — указывается в сообщении.

"Мы не комментируем отношения с нашими клиентами и партнерами", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Visa. Агентство направило запрос в Mastercard.