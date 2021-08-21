МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Средний чек россиян на покупку вещей, необходимых ребенку в школе, за год сократился на четверть – до 1152 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Правительство одобрило дополнительные гарантии по поддержке детей-сирот

В рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети по количеству и средним чекам операций в категориях "детская одежда и обувь", "канцтовары и школьные принадлежности" и "книги" за 2-16 августа 2021 и 2020 года.

"Россияне стали более экономно подходить к вопросам школьных трат. Так, в начале текущего августа общий средний чек на подготовку к школе в трех вышеупомянутых категориях, согласно данным Банка Русский Стандарт, составил 1152 рубля и снизился на 26%", — подсчитали авторы исследования.

Прошлогоднего лидера — "детскую одежду и обувь" — на этот раз обогнали "канцтовары и школьные принадлежности". Именно здесь было отмечено наибольшее количество операций. Средний чек одной покупки в магазинах канцелярских товаров в августе 2021 года составил 446 рублей и практически не изменился по сравнению с прошлым годом. Спрос на школьную одежду в России вырос почти вдвое в этом году

"Можно предположить, что россияне стали больше покупать школьных принадлежностей на фоне меньших перспектив с дистанционным обучением из-за активной вакцинации, снятия ограничений. В отличие от прошлого года, когда в обществе активно обсуждали грядущую вторую волну ковида и возвращение ограничений", — полагают эксперты.

При этом средний чек на обновление гардероба ребенка в августе 2021 года составил 1962 рубля и снизился на 6% по сравнению с августом прошлого года. Одна покупка в книжном магазине в августе 2021 в среднем обходилась в 928 рублей. Она оказалась на 3% выше, чем 2-16 августа 2020 года.