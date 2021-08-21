МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и крупнейшие российские торговые сети почти завершили спор по вопросу наценок в розничной продаже, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник. Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья

Изданию собеседник рассказал о том, что 19 августа в ФАС прошло совещание. По его итогу было решено, что крупный ретейл предоставит службе данные о закупочных и полочных ценах на ряд продуктов. Это необходимо для анализа наценок.

В частности, мониторинг затронет 24 наименования социально значимых базовых продуктов.

Сюда войдут:

мясо,

рыба



молоко,



яйца,



крупы,



соль,



чай,



хлеб,

свекла.



Источник отметил, что ФАС предлагает установить диапазон "справедливых" наценок на эти продукты.

При этом опрошенные изданием эксперты пояснили: по социально значимым продуктам покупатель определяет общий уровень цен в магазинах. В связи с этим сети стараются держать на них небольшую наценку.

При этом, пишет "Ъ", вопрос наценки не так прост. В розничную цену товара включено множество составляющих, от стоимости доставки до торговой точки, до аренды, размеров тарифов на ЖКХ и так далее.