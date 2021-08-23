МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Россияне стали реже покупать лососевую икру, ее продажи упали на 20% в натуральном выражении за 2021 год, пишет РБК, ссылаясь на исследование компании GfK. Эксперт объяснил, почему за вами следят в магазинах

В GfK отслеживали покупки более 20 тысяч домохозяйств России и учитывали только продажи натуральной икры из лососевых видов рыб, например, горбуши и нерки.

Граждане в этом году на 7,5% реже приобретали лососевую икру, в сравнении с 2020 годом, отметили в исследовательской компании. При этом продажи заменителей деликатеса возросли. В среднем россиянин покупает 236 граммов икры раз в пять месяцев.

Лишь 0,2% граждан потребляет деликатес каждый день, говорится в исследовании компании Ipsos.

Напомним, что в апреле 2021 года цены на икру достигли исторического максимума. Тогда один килограмм деликатеса стоил 4,7 тысячи рублей, то есть в среднем на 30% дороже, чем в 2020 году.