МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Дефицита французского шампанского на российском рынке не будет, есть все возможности избежать этого, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Россияне стали реже покупать красную икру

"Я думаю, что серьезных проблем с поступлением на наш рынок этого вида алкогольной продукции у нас не будет. По крайней мере, есть все возможности избежать дефицита. Насколько я знаю, наши французские коллеги принимают к сведению те разъяснения, которое дает российское правительство. Какого-то обострения ситуации в этой связи мы не ожидаем", — сказал дипломат.

Москва ведет диалог с европейскими коллегами по вопросу российского закона о виноделии и дает необходимые разъяснения, подчеркнул Биричевский.

"Такой диалог ведётся. Мы даем все необходимые разъяснения, в том числе и нашим европейским коллегам. Это касается применения норм российского законодательства в части декларирования соответствия винодельческой продукции требованиям технического регламента ЕАЭС. Профильные ведомства поддерживают контакты с Еврокомиссией, которая естественным образом отстаивает интересы европейских виноделов", — сказал он.

Ранее были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной в России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".

Позднее комитет вин Шампани (Comité Champagne) в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон, отмечая, в частности, что он ставит под угрозу переговоры между Францией и Россией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись более 20 лет. Комитет призвал дипломатов Франции и Европейского союза мобилизовать усилия, чтобы добиться пересмотра этого закона. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 24 августа.