МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Правительство России контролирует ситуацию с ценами на продовольствие, есть прямое поручение президента Владимира Путина, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Кремле исключили планы по новым выплатам для россиян

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко провела совещание с регионами по обеспечению доступности овощной продукции, также обсуждались системные меры, направленные на снижение цен социально значимых продуктов. Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу изучить ситуацию со стоимостью автоперевозок продуктов питания и проработать меры по снижению цен на транспортные услуги.

"Правительство действительно контролирует ситуацию с ценами. На этот счет есть прямое поручение президента. Вы знаете, об этом сам Путин говорил. Цены растут по двум причинам: из-за некоторых процессов, связанных с внешней конъюнктурой, и из-за различных внутренних проблем. И тем, и другим правительство занимается", — сказал Песков, отвечая на вопрос о контроле цен на различные продукты.

Также он добавил, что это действительно непростая ситуация, которая требует постоянного внимания.