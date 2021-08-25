МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Продажи электронных и аудиокниг летом 2021 года выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса ЛитРес по результатам исследования. Бумажной книге предрекли удорожание вдвое к 2025 году

"ЛитРес проанализировал продажи электронных и аудиокниг в сервисе за последние три месяца и зафиксировал рост на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (июнь-август 2020)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самой популярной электронной книгой этого лета стал триллер Марка Омера "Глазами жертвы", который был опубликован в июне 2021 года и завершил трилогию автора о приключениях криминального психолога Зои Бентли. На втором месте — роман "Предел" российского фантаста Сергея Лукьяненко, следом идут детектив "Тот, кто ловит мотыльков" Елены Михалковой и книга о финансовой грамотности "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Самюэля Клейсона. Замыкает пятерку лидеров книга об отношениях "Пять языков любви" Гэри Чепмена.

Говоря об аудиокнигах, в пресс-службе отметили, что их продажи по сравнению с прошлым летом выросли на 46%. По количеству проданных экземпляров в этом формате лидирует произведение Джона Кехо "Подсознание может все!", за ним следует "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Самюэля Клейсона, на третьем месте автобиография знаменитого актера Мэттью Макконахи "Зеленый свет".

"Что касается жанров, то этим летом россияне наиболее активно читали и слушали фэнтези и фантастику, книги по саморазвитию, психологии, личностному росту и эффективности, а также детективы и любовные романы", — заключили в пресс-службе.