МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук впервые возглавила рейтинг 25 богатейших женщин России по версии Forbes — с состоянием в 13 миллиардов долларов. Wildberries построит распределительный центр в Екатеринбурге

"Состояние Бакальчук выросло на 1200% за год. По этому показателю она заняла второе место среди всех миллиардеров мира из рейтинга Forbes 2021", — пишет издание.

Впервые Бакальчук вошла в список богатейших людей России в 2018 году — тогда ее состояние Forbes оценил в 600 миллионов долларов. В прошлом году Wildberries выполнила 323,8 миллиона заказов, что в два раза больше, чем в 2019 году. Оборот компании в 2020 году вырос почти вдвое (на 96%) относительно 2019 года и составил 437,2 миллиарда рублей.

Бессменный лидер прошлых лет — вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, основательница компании "Интеко" и совладелица немецкой Hightex Елена Батурина — заняла в 2021 году второе место в рейтинге с состоянием в 1,3 миллиарда долларов. На третьем месте — Лидия Михайлова: состояние ее семьи, управляющей группой "Черкизово", оценивается также в 1,3 миллиарда долларов. ФАС не получала жалоб на Wildberries из-за комиссий для Visa и Mastercard

Четвертое место место заняла дочь совладельца "Лукойла" миллиардера Леонида Федуна Екатерина Федун с состоянием в 900 миллионов долларов. На пятом месте — Валентина Шнайдер: состояние ее семьи, владеющей сетью магазинов "Светофор", оценивается в 650 миллионов долларов.

В десятку богатейших женщин России вошли: акционер компании "Прогресс Капитал" (детское питание) Ольга Белявцева и Евгения Гурьева, которой с 2007 года напрямую принадлежит пакет акций "Фосагро", Татьяна Ковальчук (вместе с мужем владеет 49,9% компании "Большой дом 9", которая опосредованно контролирует 32,3% группы "Согаз") и Наталья Луценко, совладелица и основатель группы компаний "Содружество", а также Елена Рыболовлева, впервые вошедшая в рейтинг Forbes Woman в 2016 году благодаря окончанию судебной тяжбы с бывшим мужем миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Состояние каждой из них оценивается в 600 миллионов долларов.