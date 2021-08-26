МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Рост поставок дешевых сыров из Белоруссии оказывает "крайне негативное" влияние на российский рынок сыра. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы первого рейтинга крупнейших молочных компаний Белоруссии, подготовленного Национальным союзом производителей молока (Союзмолоко), консалтинговой компанией Streda Consulting и информационным агентством Milknews. Россиянам рекомендовали брать акции сырьевых и финансовых компаний

В презентации сообщается, что в Союзмолоко входят 48 производителей и 40 переработчиков молока. Из-за этого запасы российского сыра на складах выросли на 24% по отношению к такому же показателю прошлого года.

В первом полугодии 2021 года Белоруссия увеличила поставки сыра в Россию на 19% к аналогичному периоду прошлого года — до 145 тысяч тонн. При этом белорусские сыры, как указано в презентации, поставляются на российский рынок с дисконтом — разница в цене от российского составляет до 38%.

Гендиректор Союзмолока Артем Белов объяснил, что белорусская продукция гораздо дешевле, потому что цены на сырое молоко в стране в значительной степени регулируются государством и молоко стоит примерно на 25% меньше российского. Во-вторых, делать дисконт на сыры им позволяет гибкая политика ценообразования благодаря доходам от поставки сыворотки — побочного продукта производства сыров — в Китай.

Производство собственных сыров в России растет, и дополнительный рост дешевого импорта создает у российских производителей проблемы со сбытом, подчеркнул Белов. В презентации сообщается, что на данный момент на складах у отечественных производителей скопились нереализованные объемы сыров.

РБК сообщил, что уже направил запросы в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, а также крупнейшим белорусским производителям молочных продуктов — компаниям "Савушкин продукт", "Слуцкий сыродельный комбинат" и "Бабушкина крынка".