МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Кассовые сборы российских картин в 2021 году по состоянию на 20 августа составили 9 миллиардов рублей, число зрителей достигло отметки 33,7 миллиона человек, свидетельствуют данные Фонда кино, которые представил в рамках "Российской креативной недели" врио исполнительного директора фонда Федор Соснов. Россияне стали меньше тратить на поход в кино

По итогам 2020 года Фонд кино сообщал, что кассовые сборы российского кино составили 10,7 миллиарда рублей (46,9% от общих кассовых сборов).

"Отрасль эта живет, при наличии целевого финансирования, три производственных цикла, а при чистом рынке — только два производственных цикла. И несмотря на это, за этот довольно краткий промежуток времени в производственно-временных отрезках количество зрителей российского кино в кинотеатрах страны удвоилось, сборы увеличились в 2,5 раза, количество кинотеатров и сам рынок на фоне повышения его частоты увеличились примерно в 1,5 раза", — рассказал Соснов, комментируя данные на слайде презентации.