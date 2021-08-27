МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Экспортные поставки кофе Вьетнама страдают из-за жестких ограничений, которые были установлены властями для контроля за распространением дельта-штамма коронавируса, пишет агентство Bloomberg. Covindex возобновил рост, поднявшись на 0,6 пункта

Вьетнам — второй в мире по величине производитель кофе.

Власти страны держат экспортный центр Хошимин под строгим локдауном. Это связано с ростом числа заражений коронавирусной инфекцией. Теперь под контролем находятся перевозки кофе в некоторых ключевых производственных районах Центрального Нагорья.

Из-за ограничений экспортеры сталкиваются с трудностями при транспортировке сырья в порты для отправки. Помимо этого, ситуация усугубляется и другими логистическими проблемами, например, дефицитом контейнеров и ростом фрахтовых ставок.

Продавцы, в том числе Вьетнамская ассоциация кофе и какао, отправили властям страны петицию с просьбой ослабить ограничения, из-за которых происходят задержки и сбои в поставках. Это приводит в том числе и к росту цен. В ответ на это министр транспорта Вьетнама Нгуен Ван Тхе приказал властям на юге страны сделать все возможное, чтобы помочь транспортировке фермерских продуктов, в частности, риса и кофе.

В соответствии с указаниями министра транспорта, чиновники регионального уровня должны избегать всех необязательных требований и обременительной бумажной работы от поставщиков и экспортеров.