МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. В России 30 сентября истекает срок действия соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло.

Из-за этого с 1 октября производители и торговые сети смогут не удерживать цены на растительное масло на уровне 95 рублей и 110 рублей в опте и рознице за литр соответственно.

При этом с 1 сентября для подсолнечного масла заработает экспортная пошлина. Этим механизмом власти намерены удерживать цены на масло в дальнейшем.

Напомним, что в декабре прошлого 2020 года Минпромторг и Минсельхоз вместе с крупнейшими производителями подсолнечного масла и сахара заключили соглашения о стабилизации цен на эти продукты.

Российское правительство неоднократно заявляло о том, что ограничение цен — крайняя и временная мера. Если вводить эту меру на долгий срок, то это приведет к дефициту товаров для россиян. Предприятиям станет невыгодно их производить.

В первоначальном плане соглашения должны были действовать до апреля 2021 года, но в последствии в марте этого года кабмин продлил их.

С 1 сентября начнет действовать плавающая экспортная пошлина на масло по аналогии с зерном: она составит 70%.