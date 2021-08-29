МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Согласно исследованиям, более 60% россиян вынуждены тратить на продукты около половины своего ежемесячного заработка. При этом зачастую мы отдаем предпочтение вредной для здоровья еде. Как сэкономить деньги в супермаркете и на что стоит обращать внимание при покупке продуктов, рассказывают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Названы продукты, которые быстрее всего дорожают в небольших магазинах

АНТИРЕЙТИНГ ПРОДУКТОВ

По мнению главного врача онкоцентра "Лапино-2" Михаила Давыдова, рейтинг нездоровых и дорогих продуктов открывают полуфабрикаты: пельмени, колбасы, сосиски, любые готовые замороженные изделия типа блинчиков, вареников.

"Все они содержат заменители, ароматизаторы и консерванты, которые, в лучшем случае не полезны, а в худшем — вредны для организма", — отмечает врач.

В подавляющем большинстве случаев в состав таких продуктов входят заменители животного жира, так называемые трансжиры, порошковое молоко. Чем ниже цена, тем больше заменителей используется в полуфабрикате.

"Доходит до смешного: в пельменях на этикетке крупными букавами написано свинина-говядина, а в составе нет ничего, кроме куриной кожи, сои и сухого молока", — говорит Давыдов.

К тому же, полуфабрикаты стоят в несколько раз дороже, чем натуральные необработанные продукты: мясо, курица, рыба. Например, цена 800- граммовой пачки "съедобных" пельменей, где в составе хотя бы указано мясо, обойдется вам в 550-700 рублей, а чистого мяса на такую пачку — примерно 150-200 граммов. А если вы купите полкилограмма говядины и полкилограмма свинины, то примерно за 400 рублей получите 1 кг чистого мясного фарша, из которого получится в 1,5 раза больше вкусных и полезных домашних пельменей.

То же касается колбас, сосисок, копченостей — гораздо полезнее и дешевле покупать необработанное мясо и запекать его в духовке, используя для тех же бутербродов как альтернативу колбасе.

"Безусловно, иногда, когда совсем нет времени готовить, такие продукты покупать можно, предварительно внимательно изучив их состав, но питаться ими постоянно категорически нельзя – это верный путь к заболеваниям ЖКТ и эндокринологическим нарушениям", — уверен эксперт.

На втором месте антирейтинга — сладкая газировка и пакетированные соки, в составе которых очень много сахара и нет совершенно ничего полезного. Например, в одном стакане газировки содержится около 5-6 чайных ложек сахара. К тому же пузырьки газа часто вызывают вздутие живота, изжогу и метеоризм. В пакетированных соках сахара примерно в 2 раза меньше, но все равно его много, предупреждает Давыдов. Правительство контролирует ситуацию с ценами на продукты

Вопреки заблуждению, такие соки не являются натуральным продуктом и также содержат ароматизаторы и консерванты. Так что гораздо полезнее и выгоднее самостоятельно варить компоты и морсы.

Для сравнения: пачка замороженных ягод или фруктов для компота стоит приблизительно как половина пакета заводского сока или литра газировки, а из нее получится 3-5 литров вкусного компота. Если нет возможности готовить напитки дома самостоятельно, пейте простую воду, что точно не принесет вреда здоровью, убежден врач.

И, наконец, третье место врач отводит фаст-фуду. Питаться в ресторанах быстрого питания — очень даже вредно для организма. “Самая распространенная проблема – ожирение. Такая еда содержит много бесполезных калорий и дает чувство насыщения совсем ненадолго. Буквально через 40 минут после плотного обеда человек вновь начинает испытывать голод, ведь там практически нет клетчатки и медленных углеводов", — объясняет Давыдов.

При этом стандартный обед в фаст-фуде может с легкостью превысить дневную норму калорийности. К тому же, если постоянно есть перенасыщенную жирами и быстрыми углеводами еду, можно заработать заболевания пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. А некоторые исследования даже связывают ухудшение настроения и депрессию с частым употреблением фаст-фуда.

ПЕРЕКУСЫ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ КОШЕЛЬКА

Согласно исследованию американского компании Mondelēz International, которая является одним из крупнейших производителей снеков, 63% россиян не могут представить свою жизнь без перекусов. Почти 75% покупателей утверждают, что перекусы важны как для умственного и эмоционального благополучия, так и для здоровья. 90% жителей России перекусывают, чтобы утолить голод (для сравнения — в целом в мире 72%), ещё 85% — чтобы поддерживать энергию, а 81% — чтобы просто порадовать себя, рассказывает доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Тем временем, доля снеков в продуктовой корзине составляет всего порядка 1%. Почти 50% рынка снеков — это чипсы, соленые и морские закуски (28–30%), печенье (15%) и орешки (8%). Многое в продажах определяет состав домохозяйства. Так, домохозяйства без детей в среднем в месяц тратят не более тысячи рублей на снеки, а вот с детьми расходы значительно больше. Продать неликвид. Как делят продукты для бедных и для богатых

Независимо от того, насколько вы следите за своим бюджетом, велика вероятность того, что, ежедневно совершая покупки на небольшую сумму, вы незаметно потратите на них значительную часть вашего годового бюджета. И большая часть таких незаметных трат приходится на еду, особенно на перекусы, продолжает врач-эндокринолог, диетолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Белорусской Анна Кривошеева.

"Обычно удобные небольшие порционные упаковки даже полезных снеков в перерасчете на килограмм веса обходятся намного дороже, чем покупка их оптом или на развес. Так, готовые к употреблению фрукты в удобных упаковках могут стоить в три раза дороже самого фрукта", — считает она.

То же касается и торговых автоматах в офисах на работе. Это, безусловно, самый дорогой способ перекусить и далеко не самый полезный.

Диетолог советует делать собственные порционные заготовки дома, разложив их в герметичные пакеты или контейнер для еды. Таким образом вы не только экономите, но и можете контролировать размер порции и ваш суточный рацион.

Не стоит забывать и о том, что, заходя в магазин в состоянии голода, мы зачастую останавливаем свой выбор на вкусной, высококалорийной, но содержащей минимальное количество витаминов и минералов пище.

СОБЛАЗНЫ НА КАССЕ

Касса в супермаркете – "место повышенной опасности" именно здесь размещаются конфеты и другие сладости, жевательные резинки. "Не поддавайтесь на эту уловку — упаковка жевательной резинки окажется абсолютно не выгодной покупкой", — уверяет Кривошеева.

По подсчетам доцента базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светланы Казанцевой, 14 грамм жевательной резинки стоят 36 рублей, соответственно, килограмм жвачки стоит около 2600 рублей. Для сравнения, примерно столько же стоит полкило красной икры, которая не в пример полезнее.

Что касается чипсов, то в 100-граммовом пакетике содержится более 500 калорий – это треть дневной нормы взрослого человека: для приготовления чипсов картошку режут на мелкие ломтики, обжаривают в огромном количестве масла, сдабривают солью, специями, консервантами и усилителями вкуса. Переработанные в процессе жарки углеводы подстегивают выработку инсулина, высокий его уровень способствует тому, что вся поступившая энергия тут же перенаправляется в жировые запасы организма. Продать неликвид. Как делят продукты для бедных и для богатых

"150-грамовая упаковка картофельных чипсов стоит 80 рублей, что почти в десять раз больше стоимости более полезного исходного материала", — говорит Казанцева.

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД

Мы постоянно ведем битву между тем, что мы хотим сделать, и количеством времени, необходимым на реализацию задуманного. В магазинах много "удобных" товаров, которые могут облегчить нам жизнь: предварительно подготовленные фрукты и овощи, готовые замороженные блюда, соусы, упакованные продукты, позволяющие пропустить несколько этапов их приготовления.

"Да, это может быть удобно. Но то, что вы экономите во времени, вы оплатите из своего кошелька, а домашние варианты, как правило, полезнее и дешевле. Так что, сэкономьте деньги в супермаркете, просто потратив немного больше времени на приготовление еды", — заключает Кривошеев.