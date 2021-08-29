МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. За неделю с 17 по 23 августа Росстат зафиксировал снижение цен на овощи. Пенсионерам назвали выгодный способ вложения выплаты в 10 тысяч рублей

В частности, свежая белокочанная капуста в России дешевеет вторую неделю подряд.

Начали дешеветь лук, картофель и морковь, следует из данных Росстата.

Статистическое ведомство отмечает, что в целом в стране цены на плодоовощную продукцию за неделю снизились в среднем на 1,7%.

морковь — на 7,51%,

картофель — на 1,91%,

помидоры — на 1,7%,



яблоки — на 1,08%,



огурцы — на 0,68%.

Неделей ранее, с 10 по 16 августа, картофель подешевел на 3,93%, капуста — на 0,62%, морковь — на 7,57%, огурцы — на 3,91%, помидоры — на 3,4%, яблоки — на 0,49%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились в среднем на 2%.

Что касается роста цен, то за неделю с 17 по 23 августа в России подорожали:

шоколадные конфеты — на 0,8%,

печенье — на 0,5%,



пастеризованное молоко и сметана — на 0,3%,



баранина, вареная колбаса, жирный творог, черный чай и водка — на 0,2%,



соль — на 0,1%.



При этом мороженная рыба подешевела на 0,4%, стерилизованное молоко — на 0,1%.