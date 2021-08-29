В России вторую неделю подряд снижаются цены на овощи и фрукты
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. За неделю с 17 по 23 августа Росстат зафиксировал снижение цен на овощи.
В частности, свежая белокочанная капуста в России дешевеет вторую неделю подряд.
Начали дешеветь лук, картофель и морковь, следует из данных Росстата.
Статистическое ведомство отмечает, что в целом в стране цены на плодоовощную продукцию за неделю снизились в среднем на 1,7%.
- морковь — на 7,51%,
- картофель — на 1,91%,
- помидоры — на 1,7%,
- яблоки — на 1,08%,
- огурцы — на 0,68%.
Неделей ранее, с 10 по 16 августа, картофель подешевел на 3,93%, капуста — на 0,62%, морковь — на 7,57%, огурцы — на 3,91%, помидоры — на 3,4%, яблоки — на 0,49%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились в среднем на 2%.
Что касается роста цен, то за неделю с 17 по 23 августа в России подорожали:
- шоколадные конфеты — на 0,8%,
- печенье — на 0,5%,
- пастеризованное молоко и сметана — на 0,3%,
- баранина, вареная колбаса, жирный творог, черный чай и водка — на 0,2%,
- соль — на 0,1%.
При этом мороженная рыба подешевела на 0,4%, стерилизованное молоко — на 0,1%.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210829/834546569.html