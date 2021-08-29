МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Французский ритейлер "Ашан" в целях оптимизации финансовых показателей за первое полугодие текущего 2021 года закрыл на территории России 17 супермаркетов, пишет РБК со ссылкой на отчетность Elo Group.

Это практически треть торговых точек сети в России.

"Российское подразделение французской Auchan в январе-июне 2021 года закрыло 17 супермаркетов", — пишет издание.

При этом компания не приводит финансовых показателей подразделения в России, но уточняет, что в Центральной и Восточной Европе выручка выросла до 14,8 миллиардов евро (+ 3%). В том числе — за счет показателей российской сети.

Продажи в России также выросли на 3%.

Всего на территории России на 30 июня 2021 года насчитывалось 238 гипер- и супермаркетов сети под вывесками "Ашан" и "Ашан Сити". Еще 143 точки — супермаркеты. Годом ранее — на июнь 2020 года — ретейлер в России управлял 274 точками: 62 гипермаркетами и 212 супермаркетами. "Таким образом, за 12 месяцев число супермаркетов снизилось на 32,5% (часть из них могла при этом перепозиционироваться как "Ашан Сити")", — отмечает издание.