МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Уже к новогодним праздникам в России может рекордно подорожать красная икра, пишет "Коммерсант". Правительство приняло новые меры для регулирования цен на сахар

Об этом изданию рассказал директор Северо-Восточной компании (бренды "Красное золото" и "Тунгутун") Роман Хомутов.

К новогодним праздникам розничные цены на красную икру достигнут рекордных уровней прошлого 2020 года.

Он отметил, что цены поднимутся до 3,7-4 тысяч рублей за 1 килограмм в оптовом звене. В рознице — до 5-6 тысяч рублей за кило.

Такое подорожание красной икры связано с высоким спросом со стороны покупателей из Японии, а также со сложностями в логистике.

По словам Хомутова, в текущем 2021 году всю мороженую икру, на которую приходится около 50% от годового объема производства, покупают компании из Японии. В соседней стране резко выросло потребление этого продукта на фоне пандемии.

Собеседник издания отметил, что если японские потребители выкупят все мороженое сырье, то цены на икру в России побьют прошлогодние рекорды.

В свою очередь в Росрыболовстве заявили, что это "попытка спекуляции" производителей: ведомство обещает привлечь ФАС и предотвратить искусственный рост цен.